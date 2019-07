“Rafinha a Firenze si può fare, il Barcellona preferisce il prestito”

Cristina Cubero del Mundo Deportivo conferma le voci di un interesse della Fiorentina per Rafinha, del Barcellona (LA SCHEDA DEL GIOCATORE). “A quanto mi risulta la Fiorentina ha chiesto informazioni al Barcellona, insieme ad un altro club italiano di cui non so il nome. In Spagna c’è il Valencia fortemente interessato. Si è parlato di una cessione a titolo definitivo per 15 milioni, ma negli ultimi giorni su indicazione di Valverde si sta pensando ad un prestito – ha detto a Radio Bruno -. C’è considerazione del giocatore che però viene da un lungo infortunio e deve andare a giocare. Il suo contratto è in scadenza nel 2020 quindi la premessa è che Rafinha firmi il rinnovo e poi si trasferisca in prestito in qualche altro club”. E FIRENZE POTREBBE ESSERE NEL SUO DESTINO…