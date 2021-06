Radio Bruno: c’è una novità nello staff di Vincenzo Italiano. Il ruolo

Oggi è stata la giornata dello staff di Vincenzo Italiano, che si sono visti in giornata nei pressi dello stadio Franchi. Stando a quanto riportato dal Pentasport di Radio Bruno sarebbero in sette i collaboratori del mister, con una...

Oggi è stata la giornata dello staff di Vincenzo Italiano, che si sono visti in giornata nei pressi dello stadio Franchi. Stando a quanto riportato dal Pentasport di Radio Bruno sarebbero in sette i collaboratori del mister, con una novità rispetto ai giorni precedenti. La new entry sarebbe Stefano Melissano. Persona che negli ultimi mesi ha lavorato come braccio destro di Meluso, scouting allo Speiza. Ma che qua a Firenze lavorerà a stretto contratto con il mister e sarà il match analyst dedicato alle squadre avversarie. Inoltre sarà una figura con cui si raccorderà anche il direttore sportivo Daniele Pradè.