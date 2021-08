Radio Bruno: c’è l’offerta da 30 milioni per Berardi. Ma il tempo stringe…

Fiorentina, ultimo tentativo per Berardi. Offerti 30 milioni al Sassuolo che prende tempo quando manca sempre meno alla fine del mercato

A due ore dalla chiusura delle trattative estive, il calciomercato della Fiorentina sembra sostanzialmente chiuso. Secondo Radio Bruno però, i viola fino all'ultimo sperano di arrivare a Domenico Berardi , e in queste ore sta provando l'ultimo tentativo per l'esterno campione d'Europa.

L'emittente riferisce però che la Fiorentina ha deciso di far recapitare al Sassuolo l'offerta da 30 milioni di euro (la somma minima richiesta dai neroverdi), ma il tempo stringe e la società emiliana non ha dato (per ora) alcuna risposta ai viola.