Qui Torino, fari puntati in casa Viola per Amrabat e Pezzella

Shopping granata a Firenze?

Il Torino è al lavoro per rinforzare la propria rosa e la dirigenza granata guarda anche in casa Fiorentina per quanto riguarda il mercato. Secondo quanto scrive torinogranata.it, la società piemontese continua a monitorare i nomi di Amrabat e Pezzella. Il primo è uno dei pupilli di Ivan Juric ma l'ostacolo principale è rappresentato dal prezzo. Il Torino, infatti, spera di poterlo avere con la formula del prestito. Sul marocchino, però, va registrato anche l'interesse del Napoli. Per quanto riguarda Pezzella, invece, il Toro dovrà battere la concorrenza del Cagliari.