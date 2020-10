Quarta in entrata e non solo: tanti possibili intrecci di mercato per la difesa viola

La Fiorentina nelle ultime ore sembra aver chiuso l’affare di mercato Martinez Quarta dal River Plate (LEGGI QUI) ma per quanto riguarda il reparto arretrato della squadra viola potrebbero esserci ulteriori novità e modifiche dal mercato. Secondo Il Corriere dello Sport Stadio la difesa di mister Iachini potrebbe non esser confermata. Il capitano viola German Pezzella è molto gradito al Milan e sembra esserci un’apertura. Per Milenkovic finora la Fiorentina ha resistito e rifiutato ogni possibile offerta giunta (Milan compreso). Ceccherini con l’arrivo di Quarta potrebbe trovar ancora meno spazio e potrebbe profilarsi per lui una cessione al Verona. In entrata invece viene segnalato il nome di Sema del Watford come rinforzo della fascia sinistra e secondo di Cristiano Biraghi.