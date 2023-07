Quarta e i dubbi di Italiano. E il Valencia potrebbe diventare un’occasione

Sulle pagine della Nazione si parla così del futuro di Martinez Quarta. Le qualità di Martinez Quarta sono lì da vedere, ma non è mai decollato. Forse, secondo il quotidiano, anche per la difficile interpretazione del ruolo nella difesa di Italiano. Proprio sul tecnico viola si concentra la riflessione, si fiderà ancora di Quarta? E lui è disposto a fare la spola fra il campo e la panchina? Su di lui c'è il Valencia, che potrebbe offrire 10 milioni, e in quel caso la permanenza non sarebbe scontata. L'argentino potrebbe rilanciarsi in Spagna, come ha fatto Pezzella, conquistandosi una maglia per l'albiceleste vittoriosa in Qatar