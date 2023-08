Quando i giocatori si fanno ds: così Gonzalez e Quarta hanno convinto Beltran

Anche la Fiorentina ha fatto uso di mezzi meno convenzionali per averla vinta su Beltran, atteso oggi in Toscana dopo la fumata bianca col River Plate

Chi la dura, la vince: il Corriere Fiorentino scrive dell'affare portato a termine con tenacia dalla Fiorentina, che si è assicurata Lucas Beltran nonostante la Roma abbia provato l'inserimento a cose praticamente fatte. Dybala ha cercato di intercedere in nome del rapporto di amicizia esistente fra i due, il quotidiano scrive che forse si è mosso pure Mourinho in prima persona, ma da Firenze hanno risposto al fuoco col fuoco: gli argentini Nico Gonzalez e Lucas Martinez Quarta, quest'ultimo proprio ex River Plate, sono scesi in campo e attraverso chiamate e messaggi hanno riportato Beltran sul percorso già intrapreso, allontanando definitivamente la Roma.