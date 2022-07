Quale futuro per Kouamé? Lo rivuole l’Anderlecht, in Italia ci pensano due club

Dopo la buona stagione giocata in Belgio con la maglia dell'Anderlecht, Christian Kouamé è attualmente in ritiro con la Fiorentina, ma molto probabilmente da qui al 31 agosto l'ivoriano lascerà il club gigliato per avere maggiore spazio. Resta da capire con quale formula, ma soprattutto in quale squadra. Come riporta tuttomercatoweb.com, si è rifatto sotto proprio l'Anderlecht, che lo riprenderebbe anche domani, e sempre dal Belgio anche il Bruges ha mostrato un interessamento. Kouamé piace anche al Galatasaray mentre in Italia all'ex Genoa stanno pensando Cremonese e Bologna.