Quale futuro per Cragno? Su di lui Fiorentina e Milan, ma c’è un intoppo

Non è stata sicuramente una prima parte di stagione per Alessio Cragno. Il portiere, arrivato al Monza in estate, è stato finora sempre rilegato in panchina e per questo si guarda già attorno alla ricerca di una nuova sistemazione. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, di squadre interessate a lui ce ne sono diverse: la Fiorentina, nel caso di un addio di Gollini, o anche il Milan se non si dovesse riuscire a sbloccare in anticipo l'affare Sportiello - già in pugno per la prossima estate - con l'Atalanta. Al momento però, spiega il portale, nessun club ha fatto un offerta concreta: la modalità con cui Cragno è arrivato a Monza, un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, rende complicato un suo nuovo trasferimento. Chi vuole il classe '94 deve, di fatto, acquistarlo a titolo definitivo. Uno scenario, a oggi, di difficile realizzazione.