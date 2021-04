Pulgar, gli estimatori non mancano. Dalla Spagna: tre club pronti a prelevarlo

Monchi, uomo mercato del Siviglia, tra le varie opzioni individuate per rinforzare la mediana pare aver visto in Erick Pulgar quella più gradita. Per il cileno della Fiorentina ci sarebbe l’opportunità di lasciare la Serie A dopo una stagione tra alti e bassi dovuta ad infortuni e positività al Covid. Il Siviglia non è l’unica squadra ad aver messo gli occhi su Pulgar, sul cileno ci sono anche gli occhi del Betis e dell’Atletico Madrid. Un tris di corteggiatori che molto probabilmente porteranno via dall’Italia dopo 6 anni, di cui 4 a Bologna e un biennio a Firenze. Lo riporta Fichaes.net.

