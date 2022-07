Pulgar domani partirà per il Brasile per visite e firma. Col Flamengo è fatta

L'esperienza di Erick Pulgar con la Fiorentina è arrivata ai titoli di coda. Domani, infatti, il centrocampista cileno partirà per il Brasile dove lo aspetta la nuova avventura con il Flamengo: l'ex Bologna, volerà, dunque, in Sudamerica per sostenere le visite mediche e mettere la firma sul contratto che lo legherà al club brasiliano. La cessione all'estero di Pulgar liberà finalmente il posto in rosa per l'ultimo acquisto in ordine di tempo di Pradè e Barone, ovvero Dodò. Lo scrive su Twitter il giornalista de La Repubblica Matteo Dovellini.