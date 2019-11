Pruzzo duro su Florenzi: “Fossi lui mi sarei fatto delle domande. Inter? No, troppo concorrenza”

Roberto Pruzzo, ex attaccante di Roma e Fiorentina, a Radio Radio ha parlato del futuro di Alessandro Florenzi che piace ai viola e sembra vicino a lasciare la capitale:

I giallorossi cercavano da tempo un terzino, fossi Florenzi mi sarei fatto da tempo delle domande. Se non lascia la Roma rischia di non giocare tutto l’anno. L’Inter? Non mi sembra la squadra adatta, avrebbe concorrenza.