Prossimi avversari: il Como sogna in grande e pensa a gennaio. Obiettivo Raspadori

Al ritorno in campo dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, la Fiorentina sarà di scena a Como, in casa di una società ambiziosa che al ritorno nella massima serie sta incontrando quelle difficoltà naturali per una neopromossa. Ma il club lariano, guidato in panchina da Cesc Fabregas, non vuol ritrovarsi invischiato nella lotta per non retrocedere ed è per questo che a gennaio proverà a rinforzarsi, magari anche con nomi di spicco. Uno di questi potrebbe essere addirittura quello di Giacomo Raspadori, attaccante in uscita dal Napoli, in cui sta trovando poco spazio. Nel capoluogo partenopeo se ne sta parlando e la voce ormai circola da giorni: resta da capire se l'operazione sia davvero fattibile e soprattutto quale sia la reale intenzione della punta ex Sassuolo.