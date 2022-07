Sono davvero tanti i nomi sul tavolo per questa finestra di mercato in casa Fiorentina. Oltre ai soliti noti Mandragora, Jovic e Dodò, una novità è rappresentata da un profilo per il reparto arretrato. Si tratta di Francesco Acerbi, centrale in forza alla Lazio. Su Acerbi, si legge su Repubblica Roma, si è infatti registrato l'interesse del club gigliato. In caso di partenza, a Roma potrebbe dunque arrivare Romagnoli.