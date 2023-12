Proroga al Decreto Crescita: cosa cambia per la Fiorentina, scatto Beste

Finestra di riparazione di gennaio, difficoltà altissima: servono rinforzi pronti all'uso , non c'è nessun ritiro per studiare i meccanismi e si va in campo subito per obiettivi importanti, come la Supercoppa Italiana. Naturale, allora, che la Fiorentina voglia guardare al mercato italiano, per acquistare giocatori già pronti. Tuttavia, dal cosiddetto Decreto Milleproroghe arriva uno spunto che la società del presidente Commisso può raccogliere: il Decreto Crescita, per il calcio, scade alla fine di febbraio invece che all'inizio di gennaio.

Cos'era il Decreto Crescita?

Il Decreto Crescita è una misura governativa prevista dal 2019 che rientra nelle azioni finalizzate alla ripresa della crescita economica e degli investimenti in Italia. Tutto ciò, originariamente, per favorire l'arrivo in Italia di lavoratori (italiani o stranieri) residenti all'estero (da almeno due anni nel caso degli italiani) attraverso un regime fiscale agevolato, in particolar modo per i calciatori: in soldoni, lo stipendio al lordo di chi arriva dall'estero e rimane in Italia per almeno due anni risulta approssimativamente ridotto di un quarto rispetto al totale, perché la tassazione subisce un taglio di circa il 50%. Per fare un esempio, sempre senza scendere nel particolare, se un Beltran arriva dall'Argentina e prende 1,8 milioni l'anno al netto, la Fiorentina non paga 3,6 al lordo, ma all'incirca 2,7. Ecco, questo meccanismo sarebbe stato soppresso a partire dal mese prossimo, non in maniera retroattiva, e quindi a maggior ragione pescare all'estero nel mercato di riparazione non avrebbe avuto molto senso. Ma ecco la proroga.