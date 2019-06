Presto l’incontro Commisso-Chiesa: Federico vorrebbe andare alla Juventus

Uno dei nodi che Rocco Commisso dovrà sciogliere nei prossimi giorni riguarda Federico Chiesa. “Al 99% resta un altro anno” ha detto ieri il patron viola. Come scrive La Gazzetta dello Sport, non esiste più una certezza assoluta. Il magnate sa che la famiglia Chiesa, nell’incontro previsto per i prossimi giorni, gli ricorderà che erano state spese delle parole dai dirigenti della vecchia gestione. Che, però, non figurano nel contratto di cessione della società. Federico vorrebbe andare subito a misurarsi per obiettivi più ambiziosi. Vorrebbe andare alla Juve. È una partita tutta da giocare.

MA PER IL CORRIERE FIORENTINO L’INCONTRO TRA CHIESA E COMMISSO NON E’ IN PROGRAMMA