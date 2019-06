Nodo Federico Chiesa. Come scrive il Corriere Fiorentino, non c’è in programma un incontro tra Commisso – che tornerà a New York tra due giorni – e lo stesso Chiesa o con chi ne cura gli interessi. Il suo entourage si trova fuori Firenze. La sensazione, al momento, è che la parola fine non arriverà durante questo soggiorno del proprietario. I tempi saranno più lunghi, per la società, però, è necessario che tutto sia chiaro prima di cominciare la prossima stagione. Sullo sfondo restano alla finestra Juventus, Inter e Bayern Monaco.

LA GAZZETTA DELLO SPORT VA CONTROCORRENTE: PRESTO L’INCONTRO