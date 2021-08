Pres. Marsiglia: “Trattativa Lirola, serve pazienza. Fiorentina si attiva adesso”

Longoria predica calma su Lirola: "La Fiorentina finora ha fatto poche operazione, inizia ad attivarsi adesso"

Nel corso del suo intervento in conferenza stampa, Pablo Longoria, presidente dell'Olympique Marsiglia, ha parlato anche dello stato della trattativa per il ritorno di Pol Lirola in maglia bianco-azzurra. Queste le sue dichiarazioni: "Dobbiamo cercare di completare la rosa. Non sono contento perché sarebbe sempre meglio avere la squadra al completo per l'inizio della nuova stagione ma il mercato è complicato. Arrivi? C'è una trattativa per Pol (Lirola, ndr), stiamo parlando con la Fiorentina".