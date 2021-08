Dalla Francia: frenata del Marsiglia per Lirola. Il club deve prima vendere

Un affare che, con l'avanzare del tempo, si fa sempre più complicato

Non si sblocca la trattativa che dovrebbe (ri)portare Pol Lirola a Marsiglia. In questo senso, arrivano conferme anche dalla Francia. Come scrive L'Equipe, infatti, l'OM ha, in questo momento, il mercato sostanzialmente bloccato. Il club francese non ha la liquidità necessaria per affondare il colpo per il terzino Viola. La Fiorentina, si legge, è irremovibile e chiede almeno 10 milioni di Euro per la cessione dello spagnolo che, dal canto suo, tornerebbe volentieri in Ligue 1. Lo stesso discorso riguarda anche Daniel Wass, individuato dai transalpini come alternativa al terzino 23enne. Senza uscite, dunque, l'OM non potrà permettersi di riportare Lirola in Francia. Permanenza a Firenze sempre più probabile?