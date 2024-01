Pres. Marsiglia: “E’ vero, il Genoa tratta Vitinha”. Gudmundsson via davvero?

Vi abbiamo riportato nel pomeriggio la notizia, lanciata da Sportitalia, secondo cui il Genoa potrebbe lasciar partire l'attaccante islandese Albert Gudmundsson qualora riuscisse a mettere le mani su Vitinha, attaccante portoghese ex Braga in forza al Marsiglia; ne ha parlato in conferenza stampa proprio il presidente dell'OM, Pablo Longoria.