Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato a Sportitalia:

“Una delle prime cose che mi ha chiesto Di Francesco è tornare a lavorare con Nainggolan ma non possiamo permetterci chissà quali offerte. Decide l’Inter. Vedremo, tutti lo rivogliamo ma sicuramente non possiamo comprare il cartellino. Domani chiudiamo per Sottil della Fiorentina”.

I DETTAGLI DELL’AFFARE: LA FIORENTINA E’ RIUSCITA A MANTENERE L’ULTIMA PAROLA

