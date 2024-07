Prato, i toscani ufficializzano due giovani esterni gigliati

Gabriele D’Amato ed Edoardo Giusti lasciano la Fiorentina e si trasferiscono al Prato. Ad annunciarlo è stata la stessa società biancazzurra con un comunicato ufficiale: “L’AC Prato rinforza il pacchetto delle quote a disposizione di mister Ridolfi. Ufficializzato l’arrivo in prestito dalla Primavera della Fiorentina dei due esterni Gabriele D’Amato ed Edoardo Giusti, entrambi classe 2006. Due elementi in grado di coprire le corsie laterali, sia in fase difensiva, sia in fase offensiva, ma che all’occorrenza hanno già dimostrato, durante il loro percorso nel settore giovanile della squadra viola, di saper ricoprire anche altri ruoli con buona personalità ed efficacia.