In attesa della finale di Conference League si parla anche di mercato. Il Corriere Dello Sport riporta un interesse della Fiorentina per Daniel Boloca. Centrocampista del Frosinone neopromosso in Serie A. Uno dei tanti talenti che si è messo in mostra in questa stagione. Sul classe 1998, sempre secondo il quotidiano, ci sarebbero Sassuolo, Bologna e Lazio