Pradè e Goretti, fari puntati in C: nel mirino Rao Della Spal

Nonostante le oggettive difficoltà vissute dalla Spal nell'ultima stagione, c'è un giocatore, Emanuele Rao, che ha impressionato tutti in particolar modo. Infatti, come riportato da Tuttoc.com, l'attaccante classe 2006 ha iniziato ad avere alcuni estimatori dalle serie superiori. Oltre a Bologna e Torino, su di lui avrebbe messo gli occhi anche la Fiorentina, pronta a creare una squadra per il futuro incentrata sui giovani del nostro paese.