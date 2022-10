Pradè e Barone al Dall’Ara per Bologna-Samp: i due possibili profili seguiti

Ieri la Fiorentina tramite i suoi due dirigenti principali, ovvero il d.g. Joe Barone ed il d.s. Daniele Pradè, era presente al Dall'Ara per seguire l'anticipo serale del sabato tra Bologna e Sampdoria. Il motivo? In questi casi c'è sempre dietro il mercato, nonostante le consuete possibili smentite. Del resto sia nella compagine rossoblù che in quella blucerchiata ci sono alcuni profili interessanti e che potrebbero risultare utili in ottica viola. Partiamo sicuramente dall'argentino Nicolas Dominguez (la scheda di TuttiTalenti), tra l'altro il marcatore del momentaneo vantaggio felsineo, un centrocampista moderno e bravo nell'inserimento che già la scorsa estate era stato accostato al club gigliato. Poi, invece, guardando in casa Samp, perché non citare Abdelhamid Sabiri, schierato ieri sera in posizione centrale appena dietro Caputo ma capace di fare anche l'esterno offensivo a sinistra. Proprio il marocchino con passaporto tedesco, tra l'altro, fece impazzire la retroguardia viola in occasione della malaugurata sconfitta subita a Genova (4-1) lo scorso 16 maggio.