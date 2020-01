Porte girevoli: per un Pedro che va, c’è un Duncan che viene?

Dopo aver archiviato la pratica relativa alla cessione di Pedro (LEGGI), la Fiorentina punta decisa Alfred Duncan (SCHEDA). Il Corriere dello Sport-Stadio sottolinea come il centrocampista voglia ritrovare Mister Iachini e come la Fiorentina sia in vantaggio sul Milan, che deve prima cedere Kessié; l’accordo potrebbe essere trovato sulla falsa riga di quello che ha portato a Firenze Cutrone: prestito con obbligo di riscatto. L’alternativa continua a rimanere Meité (SCHEDA) del Torino, mentre il club smentisce tentativi per Amrabat (QUI la notizia di due giorni fa) a giugno. La volontà è quella di sostituire numericamente Eysseric, destinato in Francia, e Dabo, che ieri ha già esordito con la SPAL.

A proposito di SPAL, Bonifazi (SCHEDA) è vicino al ritorno in biancazzurro. Accordo trovato col Torino, ma fino alla firma i viola potranno provare a inserirsi.