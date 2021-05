Porte girevoli: Fiorentina su Silvestri in caso di addio di Dragowski. Il costo

Il portiere lascerà sicuramente il club veronese al termine della stagione

Marco Silvestri lascerà l'Hellas Verona al termine di questa stagione. Il portiere classe '91, che ha col club di patron Setti un contratto in scadenza nel 2022, ha già comunicato la sua volontà di non rinnovare il contratto e andare via a fine stagione. Questo quanto viene riportato da Tuttomercatoweb.