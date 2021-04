Cosa fare con Dragowski? Intanto Cragno piace molto

Molto del futuro di Alessio Cragno, scrive La Gazzetta dello Sport, dipenderà dalla eventuale salvezza del Cagliari. Il portiere dei sardi, oltre alla Roma in cerca del prossimo estremo difensore, piace molto alla Fiorentina. I viola dovranno decidere che cosa fare con Dragowski, che ha offerte dall’estero, mentre Lafont sta offrendo ottime prestazioni al Nantes, in Ligue 1. I francesi possono riscattarlo entro fine mese per sette milioni ma Rocco Commisso ha una possibilità di riacquisto per ulteriori quattro milioni. Sul francese c’è la stessa Roma, in un giro di portieri quanto mai intrigante.

Segui con noi il mercato della Fiorentina, in attesa dell’apertura della sessione estiva