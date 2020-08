Pioli vuole Milenkovic, ma il Milan ritiene esagerata la richiesta della Fiorentina

Non è una novità che il Milan, su richiesta dell’ex viola Stefano Pioli, abbia messo nel mirino Nikola Milenkovic. Ecco cosa scrive La Gazzetta dello Sport sul serbo:

Al momento Kjaer e Romagnoli hanno pochi sostituti: c’è il giovane Gabbia, bravo ma ancora immaturo per match importanti come potrebbero essere quelli di Europa League, c’è Leo Duarte appena rientrato dopo una lunga assenza. Pioli lo ha mandato in campo nell’ultima di campionato contro il Cagliari, ma quella era passerella. C’è da capire quanto valga davvero il centrale brasiliano che fra un infortunio e l’altro si è visto pochissimo. Al Milan è stato proposto Eric Bailly del Manchester United, che al momento non interessa. Milenkovic della Fiorentina è un’ipotesi, anche perché Pioli lo conosce bene. Si tratta di un difensore versatile, che potrebbe anche adattarsi a terzino destro, ma anche in questo caso si parte da una valutazione che il Milan ritiene esagerata. A fine mercato, chissà.