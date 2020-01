Pioli e l’attacco del Milan: “Ibrahimovic e Piatek insieme? Possibile, ma…”

Ospite a Sky nel post partita, Stefano Pioli, reduce dall’ennesima prestazione deludente del suo Milan (0-0 in casa con la Samp) ha risposto ad una domanda legata alla possibile convivenza tra il neo-arrivato in casa meneghina, Zlatan Ibrahimovic, e Krzysztof Piatek (la scheda), uscito al momento dell’ingresso della star svedese. “Se possono giocare insieme? Sì, ma dobbiamo lavorarci, l’importante è mantenere sempre l’equilibrio“. L’ex tecnico viola, dunque, non pensa che la presenza dell’uno in campo escluda l’altro, e quindi non è detto che adesso l’ex Genoa finirà sempre e comunque in panchina. Nel caso in cui Piatek preferisse comunque cambiare aria, alla Fiorentina potrebbe interessare eccome, anche se al momento l’obiettivo più concreto sembra essere Patrick Cutrone (la scheda).