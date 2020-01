Tre acquisti dopo il Bologna, il primo sarà Cutrone. Chiesa in viola per altri 2 anni

Ieri Rocco Commisso ha conosciuto Giuseppe Iachini. Il tecnico ha conquistato la fiducia del presidente e per farlo contento, dopo la gara con il Bologna, gli comprerà tre giocatori. Il primo, scrive La Gazzetta dello Sport, è già stato scelto: è Cutrone (SCHEDA). Poi arriveranno un centrocampista e un difensore.

Per quanto riguarda Chiesa, prima di ripartire per gli Stati Uniti (dopo la partita contro l’Atalanta), Commisso incontrerà Enrico. La volontà è trovare l’accordo per prolungare il contratto. La Fiorentina vuole Federico in maglia viola per altri due anni a meno che non arrivino offerte incedenti. In quel caso, come ha promesso il presidente al padre-procuratore, il giocatore sarà libero di decidere il suo futuro. Senza nessun tipo di pressioni da parte del club viola. Basta che porti nelle casse della Fiorentina almeno 60 milioni.