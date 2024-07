Pierozzi-Palermo non si sblocca. I rosanero possono cambiare obiettivo

Tra le varie trattative in uscita della Fiorentina c'è anche quella del giovane Niccolò Pierozzi che, dopo il prestito a Salerno era ormai certo di intraprendere una nuova avventura in Sicilia, più precisamente al Palermo di Dionisi. I rosanero hanno già chiuso due trattative: Alexis Blin che, dopo aver svolto le visite mediche è pronto ad aggregarsi alla squadra, e Valentin Gomez che si unirà al Palermo solo nel 2026. La terza trattativa mirata a rinforzare la rosa di Dionisi è proprio quella che vede coinvolto il terzino viola, ma l'ok dalla Fiorentina ancora non è arrivato. Per questo motivo il Palermo, nonostante guardi ancora con fiducia alla conclusione dell'affare, inizia a riflettere sulla possibilità di virare su altri obiettivi. Lo riporta Il Giornale di Sicilia.