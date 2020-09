Piccini torna in Italia, ma non nella Fiorentina. I dettagli dell’operazione

Cristiano Piccini, ex terzino della primavera viola, è pronto a tornare in patria. Dopo la fortunata esperienza estera che li è valsa anche la maglia della nazionale, l’ufficialità è ormai vicina. Nonostante l’ipotesi di un clamoroso ritorno nella Fiorentina, sarà l’Atalanta la prossima squadra del terzino fiorentino. Secondo quanto viene riportato da Sky Sport, l’ex Valencia è atteso già in serata a Bergamo per svolgere le visite mediche e diventare a tutti gli effetti il nuovo terzino destro della squadra lombarda. Per l’operazione si tratta di un obbligo con diritto di riscatto

