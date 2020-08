Fiorentina, per la fascia destra si punta su un clamoroso ritorno?

La Fiorentina lavora anche per il ruolo di esterno destro. Negli ultimi giorni vi abbiamo raccontato delle piste Faraoni del Verona e di quelle che portano a Florenzi e Zappacosta. Ma secondo tuttomercatoweb i viola starebbero pensando anche ad un ritorno abbastanza clamoroso, quello di Cristiano Piccini, fiorentino e dichiarato tifoso gigliato (LEGGI QUI). La trattativa col Valencia non si preannuncia facile perchè Javi Gracia , tecnico del club, vorrebbe tenere il giocatore ma la situazione economica non solida del Valencia potrebbe dare un vantaggio ai Viola oltre alla spinta dello stesso giocatore classe ’92.

