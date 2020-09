Piatek, c’è una base di accordo concreta. Mancano un paio di dettagli per chiudere

Il mercato in attacco della Fiorentina va sempre nella direzione di Krzysztof Piątek dell’Hertha Berlino. C’è una base di accordo concreta: prestito con riscatto obbligatorio. Ma il sì definitivo resta appeso a un paio di dettaglio: distanza molto ridotta, ma manca il prezzo giusto per il cartellino; oltre al Torino, il polacco piace molto anche alla Roma, che prima di cedere Dzeko vuole un sostituto. Lo scrive La Nazione.

