Juan Jesus è in uscita dalla Roma, che cercherà di piazzare il difensore brasiliano in Serie A. Come scrive La Gazzetta dello Sport, per l’ex Inter c’è in pole position la Fiorentina, anche se i 7-8 milioni che i giallorossi chiedono potrebbero far desistere i viola. CHE PENSANO ALLA PISTA ARGENTINA PER LA RETROGUARDIA