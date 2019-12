Per la difesa, la Fiorentina segue la pista argentina, anzi due. Ed in particolare quelle che portano a Walter Kannemann (LA SCHEDA) del Gremio e Marcos Rojo (LA SCHEDA), in uscita dal Manchester United. Come scrive La Nazione, i due sono da seguire con grande attenzione e arrivano conferme sul fatto che possano essere portate avanti le trattative a gennaio per poi realizzare il trasferimento nella prossima stagione. La Gazzetta dello Sport invece punta ancora su Kevin Bonifazi (LA SCHEDA) della Spal.