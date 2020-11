Pezzella, si rifà sotto il Barcellona? Koeman cerca un’alternativa low cost

Tre difensori sono veramente pochi per una squadra impegnata su tre fronti. E così, il Barcellona si è attivato per affiancare a Piqué, Lenglet e Araujo un’alternativa raggiungibile fra un mese e mezzo senza spendere troppo. I nomi? Rudiger del Chelsea, Fazio della Roma e Pezzella della Fiorentina. Il capitano viola era già stato trattato in estate, ma il discorso non si è poi concretizzato per via della richiesta gigliata di 15 milioni. Altri nomi in ballo sarebbero Matip del Liverpool e Mustafi dell’Arsenal. Lo riporta il quotidiano spagnolo Sport.

MA IL CAUDILLO LAVORA ANCORA A PARTE: BENEVENTO A RISCHIO