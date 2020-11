Pezzella ancora a parte: Benevento a rischio. Borja Valero recuperato

Non arrivano buone notizie sul fronte German Pezzella. Come scrive La Nazione, il capitano ha lavorato anche ieri a parte. I postumi dell’intervento di ripulitura alla caviglia si fanno ancora sentire. Da lunedì Prandelli conta di vedere sensibili progressi per il numero 20, anche se la sensazione è che prima che il centrale possa riprendere a disputare le partitelle in famiglia dovrà passare ancora qualche giorno: una grana non da conto per il tecnico, che si vedrà ancora una volta costretto a rimandare le prove generali della difesa a quattro alla quale sta lavorando fin dal primo giorno di ritorno sulla panchina della Fiorentina (con la partenza di Caceres, Milenkovic e Quarta in allenamento sono stati utilizzati Igor e Venuti adattato).

Borja Valero

Lo spagnolo sta bene. Dopo oltre un mese di lavoro differenziato (a causa del colpo subito nel match di San Siro contro l’Inter) da qualche giorno ha ripreso a faticare in gruppo e con il Benevento tornerà tra i convocati.