Pezzella, rinnovo in standby. E il Milan ci ripensa

German Pezzella e il rinnovo del contratto con la Fiorentina. Come scrive Tuttomercatoweb.com, ad oggi non c’è alcuna trattativa in corso tra la dirigenza viola e l’entourage del capitano che ha il contratto in scadenza nel 2022. Per adesso il difensore è concentrato sul campo, ma non è sicuro di proseguire la sua avventura con la maglia viola perché sullo sfondo c’è sempre l’interessamento del Milan. Dopo la cessione di Paquetà al Lione per 20 milioni di euro, i rossoneri avrebbero i fondi necessari per rinforzare il proprio reparto arretrato. E Pezzella resta una delle primissime opzioni di Stefano Pioli. La sua valutazione di mercato è di circa 15 milioni di euro: a casa Milan sono ore di riflessione.

PEZZELLA, IL CAPITANO PRONTO A TORNARE IN CAMPO