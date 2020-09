Pezzella, il capitano pronto a tornare in campo… con una firma in più

Il Corriere Dello Sport oggi in edicola si sofferma su German Pezzella. La sua Serie A non è ancora cominciata: dopo l’infortunio al piede in amichevole con la Reggiana, l’argentino è rimasto ai box finora e con un campionato che corre veloce (già venerdì la Samp) vuole cercare di rientrare il prima possibile nel suo ruolo di difesa. E intanto sta giocando due partite: una è proprio quella del recupero, con la speranza di esserci contro i blucerchiati. L’altra, ancora più importante, è quella del rinnovo. Il capitano è in scadenza 2022 e in estate non sono mancati rumors di mercato dall’Italia e dall’estero, ma la sensazione sempre più forte è che Pezzella resti ancora in viola. La Fiorentina non ha mai pensato di lasciar andare il suo capitano e, anzi, ora pare sempre più vicina alla fumata bianca per l’estensione dell’idillio fino al 2024.