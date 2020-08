Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale. Nel mirino del club rossonero c’è anche German Pezzella, il cui agente ha incontrato i dirigenti del Diavolo pochi giorni fa a Casa Milan. Come scrive Tuttosport, per l’argentino la Fiorentina chiede tra i 18 e i 20 milioni. Non trovano conferme, scrive sempre il quotidiano torinese, le voci circa uno scambio tra l’ex Betis Siviglia e Duarte.