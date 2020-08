Pezzella-Milenkovic: uno dei due potrebbe partire. Il Milan propone un difensore

La difesa della Fiorentina potrebbe subire dei cambiamenti per la prossima stagione. Come scrive La Nazione, Le offerte – piuttosto buone – per Milenkovic e Pezzella non mancano e la tentazione di ’liberare’ almeno uno dei due è realistica. Da qui i passi, concreti, per capire quale potrebbe risultare l’affare migliore (in chiave tecnica ed economica) dopo i sondaggi già avviati nella direzione di tre giocatori che andrebbero molto bene a Iachini. In particolare, l’innesto pesante dovrebbe uscire fra Izzo del Torino (SCHEDA) e Todibo del Barcellona (SCHEDA), mentre l’arrivo di Ceppitelli (SCHEDA) risulta storia a parte perché legato alla trattativa che sta portando Sottil al Cagliari.

Pezzella e Milenkovic

Per entrambi i movimenti principali arrivano da Milano, fronte rossonero, anche se per il capitano argentino la mossa più facile da ipotizzare e quella che lo vede al tavolo del mercato del Valencia. Davanti a una proposta d’acquisto di 20 milioni, la Fiorentina potrebbe rivedere la decisione di considerare Pezzella fra gli incedibili. Il Milan? Continua (sia per Pezzella, sia per Milenkovic) a voler completare l’eventuale operazione con l’inserimento di giocatori da girare alla Fiorentina. Dopo la candidatura di Paquetà, adesso si è proposto alla società viola il prestito del difensore brasiliano, Duarte (SCHEDA).