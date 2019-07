Pezzella, il procuratore incontra i dirigenti del Milan. Le cifre della trattativa

Nuovo incontro di mercato per il Milan: secondo quanto riporta calciomercato.com, in sede è arrivato Martin Guastadisegno per un incontro con la dirigenza rossonera, tornata al lavoro a Casa Milan dopo il primo giorno di ritiro a Milanello. Nel corso del summit si è parlato di Germàn Pezzella. Che sia il capitano viola la nuova idea di calciomercato del Milan per rinforzare la difesa di Giampaolo? La richiesta della Fiorentina sarebbe di 18 milioni.

Aggiornamento 15,10: Dopo circa mezz’ora di incontro con la dirigenza rossonera, Martin Guastadisegno ha lasciato la sede del Milan in via Aldo Rossi a Milano: il procuratore di Pezzella è andato via senza rilasciare dichiarazioni ai giornalisti presenti fuori da Casa Milan. LE PAROLE DI COMMISSO SU PEZZELLA