Repubblica Firenze in edicola oggi si occupa del futuro di German Pezzella. Il capitano piace al Valencia che vorrebbe puntare su di lui per sostituire Garay (LEGGI QUI). La Fiorentina vorrebbe 20 milioni per cederlo ma gli spagnoli non arrivano a questa cifra e inoltre lo stesso giocatore non intende lasciare Firenze. Una buona notizia per Iachini che ha chiesto al club di non smobilitare il reparto difensivo.