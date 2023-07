Perchè il Manchester United temporeggia? La strada per arrivare ad Amrabat

Dall'Inghilterra, o meglio, il portale 90min ha sottolineato come in queste ore la Fiorentina sia in contatto con il Manchester United per chiudere l'affare che riguarda l'acquisto di Sofyan Amrabat.Ma cosa sta frenando il club inglese, quanto manca alla chiusura dell'affare? Sempre il solito portale sembra spiegare le varie motivazioni, che hanno basi molto semplici: il marocchino non è, in questo momento, la priorità. Infatti, il Manchester United deve prima vendere Fred, il quale ha un accordo verbale con il Galatasaray. Dopodiché, arriverà l'affondo per Hojlund. Completati questi tasselli, il club inglese si fionderà a capo fitto su Sofyan Amrabat.