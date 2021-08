Per un Milenkovic che parte, c’è un Nastasic che ritorna. Novità a breve

Il difensore mancino, che ha già vestito la maglia viola nella stagione 2011/2012, è pronto a salutare lo Schalke

Come vi avevamo anticipato, il ritorno alla Fiorentina di Matija Nastasic è molto vicino. Il difensore serbo è pronto a prendere il posto del connazionale Nikola Milenkovic - in trattativa col West Ham - ed a indossare nuovamente la maglia viola. Anche secondo gianlucadimarzio.com è solo questione di tempo e la giornata giusta potrebbe essere domani: secondo il portale, infatti, proprio venerdì ci sarà un colloquio praticamente decisivo tra il club gigliato e lo Schalke 04, che dopo essere retrocesso deve liberare Nastasic a cifre vantaggiose per l'acquirente del cartellino del centrale mancino.