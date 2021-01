Per l’attacco torna di moda un nome dall’Inghilterra, la Fiorentina sfida il Lione

Torna di moda un nome già accostato alla Fiorentina nelle precedenti finestre di mercato. Si tratta di Islam Slimani, attaccante algerino del Leicester City (SCHEDA). L’ex Sporting Lisbona e Monaco è in uscita dalle Foxes che nel 2016 lo avevo acquistato per 30 milioni. Il 32enne potrebbe ripartire dalla Francia. Secondo quanto riportato da Tmw l’Olympique Lione cerca un punta, con la cessione imminente di Moussa Dembelé all’Atletico Madrid. Tra OL e Slimani è in corso una trattativa, col club francese fiducioso per una chiusura positiva dell’operazione. Nelle ultime ore però, nella trattativa si sarebbe inserita la Fiorentina che starebbe provando a superare i francesi. Slimani rappresenterebbe un’alternativa agli altri obiettivi del club gigliato per il reparto offensivo: Pavoletti del Cagliari, Nsame dello Young Boys, Inglese del Parma e Lammers dell’Atalanta.