Per la punta si cerca un profilo economico: pesano i 30 milioni di Ikonè-Cabral

Il Corriere Dello Sport si concentra sul mercato offensivo della Fiorentina. Dopo lo stop per Brekalo i viola virano sulla punta. La società infatti non era intenzionata a trovare un attaccante sul mercato. Ma i fischi di sabato, e la media gol da salvezza hanno invitato Pradè e Barone a cambiare idea. I nomi non mancano, e sono quelli di Bonazzoli e Petagna. Ma non sarà facile. Visto che a gennaio non si trova molto a cifre economiche. Ma la piazza chiede rinforzi. Commisso però dopo aver speso 30 milioni tra Cabral e Ikonè è restio a investire altre grosse cifre. Quindi Italiano si dovrà accontentare di un profilo pronto all'uso.