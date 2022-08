Per il centrocampo la Fiorentina è pronta a puntare su Bianco. Su Ranieri invece…

La Fiorentina potrebbe non intervenire sul mercato del centrocampo in questo rush finale

Dopo la battuta di arresto sul fronte Bajrami per la Fiorentina si è di nuovo aperta la caccia a una nuova occasione per il ruolo di centrocampista. Il tempo però, a meno di tre giorni dalla chiusura della finestra estiva di calciomercato, stringe e l’intenzione potrebbe essere quella di non puntare su un nuovo innesto ma di valorizzare il giovane Bianco, aggregandolo stabilmente alla prima squadra e dandogli del minutaggio almeno fino a gennaio.